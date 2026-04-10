যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের আলোচনা ঘিরে পাকিস্তানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ১০ এপ্রিল ২০২৬
ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে বৈঠক আয়োজনে ব্যাপক নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়েছে পাকিস্তান। নিরাপত্তার অংশ হিসেবে ফেডারেল রাজধানীর রেড জোন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং ‘টুইন সিটিজ’-এ স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে ডন।

আলোচনার সংবেদনশীলতা ও গুরুত্বের কারণে সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাকে যুক্ত করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রতিনিধিদলগুলোর চলাচল, অবস্থান ও বৈঠকের সময় ‘ব্লু বুক’ অনুযায়ী ভিভিআইপি প্রোটোকল অনুসরণ করা হবে।

পুলিশ, আধা-সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী ব্লু বুক এবং প্রযোজ্য মানক কার্যপদ্ধতির (এসওপি) কঠোর নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে।

এছাড়াও, প্রতিনিধিদলগুলোর চলাচলের জন্য আলাদা রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।