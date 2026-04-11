ইরানের অনুমতি ছাড়াই হরমুজ পার করলো মার্কিন নৌ-বাহিনীর জাহাজ

ইরানের অনুমতি ছাড়াই হরমুজ পার করলো মার্কিন নৌ-বাহিনীর জাহাজ
পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার দিন মার্কিন নৌ-বাহিনীর কয়েকটি জাহাজ হরমুজ প্রণালি পার হয়েছে। ইরানের অনুমতি ছাড়াই মার্কিন এই জাহাজগুলো হরমুজ অতিক্রম করেছে বলে শনিবার (১১ এপ্রিল) অ্যাক্সিওস সংবাদ প্রকাশ করেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলো প্রণালিটি অতিক্রম করল এবং এটি তেহরানের সঙ্গে সমন্বয় করে করা হয়নি বলে মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমরা এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুবিধার জন্য-চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি এবং আরও অনেক দেশের জন্য হরমুজ প্রণালি পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তারা নিজেরা এই কাজটি করার সাহস বা ইচ্ছা রাখে না।
