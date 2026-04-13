ইরানে ‘সীমিত পরিসরে’ হামলা শুরু করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র
৩৯ দিন যুদ্ধের পর ইরানের ১০ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে শনিবার (১১ এপ্রিল) পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আলোচনায় বসে ওয়াশিংটন ও তেহরানের প্রতিনিধি দল। সে আলোচনা ব্যর্থ হবার পর ইরানের ওপর সীমিত পরিসরে পুনরায় হামলা চালানোর বিষয়টি বিবেচনা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি শর্তে তেহরানকে ছাড় দিতে বাধ্য করতে সীমিত আকারে হামলা পুনরায় শুরু করার চিন্তা করা হচ্ছে। যদিও পূর্ণমাত্রার বোমা হামলা পুনরায় চালুর সম্ভাবনাও পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি।
তবে পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা কম বলে এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এতে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতা বাড়তে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই যুদ্ধের জন্য প্রতিটি বিকল্প সিদ্ধান্তেই বড় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডার দ্রুত শেষ হয়ে যেতে পারে। আবার সামরিক তৎপরতা কমিয়ে আনলে তা ইরানের জন্য কৌশলগত বিজয় হিসেবে দেখা হতে পারে।
সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন মোতাবেক সামগ্রিকভাবে ওয়াশিংটনের এখন একটি জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসন কঠোর অবস্থান নেবে, নাকি সংঘাত এড়িয়ে কৌশলগত সমাধানের পথ খুঁজবে সে সিদ্ধান্ত অত্যাবশকীয় হয়ে দাড়িয়েছে।
ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত যৌথবাহিনীর হামলায় ২০৭৬ নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছে ২৬ হাজারের বেশি মানুষ। একই দিনে মিনাব শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালানো মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৬৮ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়।
