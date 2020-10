নাগোরনো-কারাবাখে তৃতীয় যুদ্ধবিরতিও লঙ্ঘিত

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় তৃতীয়বারের মতো যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছিল বিতর্কিত নাগোরনো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে যুদ্ধরত আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান। কিন্তু তা-ও স্থায়ী হলো না। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে সামরিক সংঘাত শুরুর পর এর আগে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় হওয়া দুটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিও লঙ্ঘন করেছিল দেশ দুটি।

গণমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, গোলাগুলি চলেছে রোববার রাতেও। একে অপরকে দোষারোপ করছে বিবদমান দুই পক্ষ। এর মধ্যে সোমবার সকাল ৮টা থেকে তৃতীয়বার যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছিল আর্মেনিয়া-আজারবাইজান। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় শুক্রবার থেকে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে দুই দেশের মধ্যে।

রোববার শেষ পর্যন্ত তৃতীয়বার যুদ্ধবিরতির মানবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায় দুই পক্ষ। কিন্তু সোমবার সকাল হতেই যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের অভিযোগ আনলো দুই পক্ষই। এর জন্য আজেরি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার সকালে সমস্ত দায় চাপিয়েছেন আর্মেনিয়ার ওপর। অন্য দিকে আর্মেনিয়ার প্রশাসন দায় চাপাচ্ছে আজারবাইজানের ওপর।

প্রায় এক মাস ধরে নাগোরনো-কারাবাখ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়েছে দেশ দুটি। প্রথম থেকেই দুই দেশকে শান্তি বৈঠকে বসানোর চেষ্টা করছে রাশিয়া। দুইবার রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে উভয় পক্ষ রাজি হলেও তা কার্যকর হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা লঙ্ঘন করেছে দুইটি দেশ।

এর মধ্যে গত সপ্তাহে ফের দুই দেশকে আলোচনার টেবিলে বসায় মস্কো। গত বৃহস্পতিবার রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বৈঠক করেন আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু তাতেও জট খোলেনি।

এর পর প্রথমে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এবং পরে মার্কিন কূটনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠক করেন আর্মেনিয়া-আজারবাইজানের প্রতিনিধিরা। দীর্ঘ বৈঠকের পর রোববার সন্ধ্যায় নতুন করে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া এ নিয়ে যৌথ বিবৃতিও প্রকাশ করে।

Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved. Proud of my team @SecPompeo & Steve Biegun & @WHNSC for getting the deal done!