ইউক্রেন ইস্যুতে জরুরি বৈঠক ডেকেছে নিরাপত্তা পরিষদ
ইউক্রেন ইস্যুতে জরুরি বৈঠক ডেকেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। রাশিয়ার হামলার কারণে তাপপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের রাজধানী ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শহরের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো। এরপরেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সোমবার ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছে। খবর এএফপির।
শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদকে লেখা এক চিঠিতে ইউক্রেনের প্রেসিন্টে আন্দ্রে মেলনিক বলেছেন, বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশন যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের এক ভয়াবহ নতুন স্তরে পৌঁছেছে।
মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো বলেন, সর্বশেষ হামলার ফলে কিয়েভের অর্ধেক আবাসিক ভবনে তাপপ্রবাহের ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে।ক্রেমলিন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর দ্বিতীয়বারের মতো ইউক্রেনে একটি ওরেশনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে।
রাশিয়ান ফেডারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করেছে যে, তারা লভিভ অঞ্চল লক্ষ্য করে একটি মধ্যম-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ওরেশনিক ব্যবহার করেছে।
এ ধরনের হামলা ইউরোপীয় মহাদেশের নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর এবং অভূতপূর্ব হুমকির প্রতিনিধিত্ব করছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। মস্কোর দাবি, ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র পারমাণবিক এবং প্রচলিত উভয় ধরণের ওয়ারহেড দিয়ে সজ্জিত হতে পারে। এর গতিরোধ করা অসম্ভব।
ইউক্রেন ইস্যুতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের অনুরোধকে ছয় সদস্য দেশ- ফ্রান্স, লাটভিয়া, ডেনমার্ক, গ্রিস, লাইবেরিয়া এবং যুক্তরাজ্য সমর্থন করেছে বলে একটি কূটনৈতিক সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে।
