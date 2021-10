নোবেলজয়ী রুশ সাংবাদিকের সঙ্গে পুতিনের ‘শীতল লড়াই’

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য দুঃসাহসিক লড়াইয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন দুই সাংবাদিক। তাদেরই একজন রাশিয়ার দিমিত্রি মুরাতভ। নোবেল জিতে বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়াচ্ছেন সাহসী এ সাংবাদিক। অথচ তার নিজ দেশের সরকারপ্রধানই এ বিষয়ে ছিলেন শুরু থেকে নীরব। তবে শেষপর্যন্ত মুখ খুলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আর যা বলেছেন, তা রীতিমতো প্রচ্ছন্ন হুমকি হয়ে থাকবে নোবেলজয়ী সাংবাদিকের জন্য।

রাশিয়ার ‘ফরেন এজেন্ট আইন’ নিয়ে অনেকদিন থেকে বিতর্ক চলছে। ২০১২ সালে পাস হওয়া এই আইনের অপব্যবহার করে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের ‘ফরেন এজেন্ট’ ঘোষণা করে কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ করলেই ফরেন এজেন্টের অভিযোগ করা হচ্ছে। এগুলো নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছিলেন নোবেলজয়ী সাংবাদিক মুরাতভ।

বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, নোবেল পুরস্কারের অর্থ নিলে তাকেও কি ফরেন এজেন্ট ঘোষণা করা হবে? পাশাপাশি এ-ও বলেছিলেন, সরকার চাইলে যা ইচ্ছা করতে পারে। তিনি পুরস্কারের অর্থ নেবেনই।

