ক্ষুধার সূচকে পিছিয়ে ভারত, সমালোচনার তোপে মোদী

বৈশ্বিক ক্ষুধা নিবারণ সূচকে আগেও খুব একটা ভালো অবস্থানে ছিল না ভারত। এ বছর তারা আরও পিছিয়েছে। বাংলাদেশ, নেপাল তো বটেই, এই সূচকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের চেয়েও পিছিয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশটি। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

গত বৃহস্পতিবার (১৪ অক্টোবর) প্রকাশিত হয়েছে গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই)-২০২১। এতে দেখা যায়, এবারের তালিকায় বাংলাদেশ ৭৬, পাকিস্তান ৯২ ও ভারত ১০১তম অবস্থানে রয়েছে।

গত বছর জিএইচআই সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল ৯৪ নম্বরে। আর এ বছর ১১৬টি দেশের মধ্যে তাদের অবস্থান দাঁড়িয়েছে একশ’র ওপরে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে সোজা সাত ধাপ নিচে নেমেছে ভারতীয়রা।

গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স প্রতিবেদনে ভারতে ক্ষুধাবৃদ্ধির হারকে ‘উদ্বেগজনক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোদী সরকারকে রীতিমতো তুলোধুনো করছেন সমালোচকেরা।

ছবি: সংগৃহীত

বিরোধী দল কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল সিবাল টুইটারে নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করেছেন। বর্তমান সরকার দারিদ্র্য, ক্ষুধাদূরীকরণ এবং ভারতকে বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার যে দাবি করে, সেগুলোর পাশাপাশি ২০২০ ও ২০২১ সালে জিএইচআই সূচকে দেশটির অবস্থান উল্লেখ করে তার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ‘ধন্যবাদ’ জানিয়েছেন এ নেতা।

Congratulations Modi ji for eradicating :

1) poverty

2) hunger

3) making India a global power

4) for our digital economy

5) …………… so much more



Global Hunger Index :



2020 : India ranked 94

2021 : India ranks 101



Behind Bangladesh , Pakistan & Nepal