আচমকা ঝড়-বন্যা-ভূমিধসে বিপর্যস্ত ক্যালিফোর্নিয়া

বোম্ব সাইক্লোন বা আচমকা তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের পর বন্যা-ভূমিধসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য। টানা কয়েক মাস প্রবল খরা ও ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ দাবানলের পর আকাশে মেঘ দেখে কিছুটা খুশিই হয়েছিলেন সেখানকার মানুষেরা। কিন্তু হঠাৎ ঝড়-বন্যা-ভূমিধস একসঙ্গে আঘাত হেনে তাদের বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, দুর্যোগপূর্ণ শুষ্ক মৌসুমের পর অঙ্গরাজ্যটিতে এবার প্রলয় শুরু হয়েছে। সেখানে কিছু এলাকায় ১০ ইঞ্চি (২৫ সেন্টিমিটার) বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে লক্ষাধিক মানুষ।

Here’s the creek in San Anselmo right now. Wild because just over a week ago it was essentially bone dry. pic.twitter.com/X1djJ2CbUc

রোববার (২৪ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া অধিদফতর সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, বিশেষ করে দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে শক্তিশালী ঝড়ের প্রভাবে আচমকা বন্যাসহ ভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া উপকূল বরাবর ঝড়ো বাতাস ও বিপজ্জনক ঢেউ আঘাত হানতে পারে। অপ্রত্যাশিতভবে কিছু এলাকায় বন্যাও দেখা দিতে পারে।

মার্কিন আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, অ্যাটমোস্ফেরিক রিভার (বায়ুমণ্ডলীয় নদী) বা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আসা দীর্ঘ আর্দ্র মেঘের প্রভাবে অঞ্চলটিতে প্রবল বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। ঝড় এরই মধ্যে আঘাত হেনেছে। সান ফ্রান্সিসকো, সান্টা রোসা ও সোনোমা এলাকায় আচমকা বন্যাও শুরু হয়েছে।

With an armful of belongings, Pablo Paredes (left) leaves his Santa Rosa home after flood waters crept in. Pablo and his family have lived in the apartment building for two years and said he and his wife have never experienced flooding at their home before. @sfchronicle pic.twitter.com/w04B1xz6AC