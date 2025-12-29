যুক্তরাষ্ট্রে মাঝ আকাশে দুই হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ, পাইলট নিহত
যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের হ্যামন্টন এলাকায় মাঝ আকাশে দুইটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নিহত এবং আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুরের দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
এবিসি শিকাগোর খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় ১২টার দিকে হ্যামন্টনের বেসিন রোড ও নর্থ হোয়াইট হর্স পাইকের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর দুইটি হেলিকপ্টারই জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয় যার মধ্যে একটি হেলিকপ্টারে আগুন ধরে যায়।
হ্যামন্টন পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরেকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হ্যামন্টন মিউনিসিপ্যাল বিমানবন্দরের কাছে দুপুর আনুমানিক ১২টা ২৫ মিনিটে মাঝ আকাশে একটি এনস্ট্রম এফ–২৮এ এবং একটি এনস্ট্রম ২৮০সি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দুর্ঘটনাস্থল থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। একটি ভিডিওতে সংঘর্ষের পর একটি হেলিকপ্টারকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে আছড়ে পড়তেও দেখা গেছে।
#BREAKING: Two helicopters collided mid-air over Hammonton, New Jersey.— Breaking News (@TheNewsTrending) December 28, 2025
Thick black smoke is rising from the scene near a field/parking lot.
Reports of fatalities, at least one confirmed dead.
A rescue operation is underway. pic.twitter.com/prfdE2C1gZ
হ্যামন্টন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, তারা বেসিন রোড এলাকায় একটি বিমান-সংক্রান্ত দুর্ঘটনার খবরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম চালায়।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিটি হেলিকপ্টারে শুধু পাইলটই ছিলেন। তবে নিহত ও আহত পাইলটদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
পুলিশ আরও জানিয়েছে, দুর্ঘটনার বিস্তারিত কারণ জানতে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি)কে জানানো হয়েছে। সংস্থাগুলো যৌথভাবে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করবে।
কেএম