তিন দেশের ঠেলাঠেলিতে নয়দিন ধরে সাগরে ভাসছেন ৯৯ অভিবাসনপ্রত্যাশী

উদ্ধারের নয়দিন পার হলেও এখনো ইউরোপের মাটিতে পা রাখার অনুমতি পাননি ৯৯ অভিবাসনপ্রত্যাশী। কে তাদের গ্রহণ করবে তা নিয়ে নিকটবর্তী তিন দেশের ঠেলাঠেলিতে আজও সাগরে ভাসছে এসব মানুষ। তারা দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকে। সৃষ্টি হয়েছে এক মানবেতর পরিস্থিতি। খবর রয়টার্সের।

গত ১৭ আগস্ট তিউনিসিয়া উপকূলে একটি কাঠের নৌকা থেকে ১০১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে স্প্যানিশ দাতব্য সংস্থা ওপেন আর্মস। নৌকাটি অন্তত ১৬ আগস্ট থেকে পানিতে ভাসছিল। এর আরোহীদের বেশিরভাগই মিশরীয় পুরুষ।

এদের একজনের জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় তাকে এবং তার সঙ্গীকে ইতালিতে নামার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে বাকিদের ওপেন আর্মসের উদ্ধারকারী জাহাজেই থাকতে বলা হয়। সংস্থাটি এসব অভিবাসনপ্রত্যাশীকে ইতালি, মাল্টা অথবা স্পেনে নামানোর অনুমতি চেয়েছে।

ওপেন আর্মস ইউনোর মিশন প্রধান ডেভিড লাডো বলেন, মাল্টা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ইতালি স্প্যানিশ-পতাকাবাহী জাহাজটিকে স্প্যানিশ রাষ্ট্রীয় চ্যানেলের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে বলেছে। সংস্থাটি এরপর স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষকে রাজ্যগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রোটোকল সক্রিয় করতে অনুরোধ জানিয়েছে।

A group of about 100 migrants were rescued by the #OpenArmsUno in the central Mediterranean over a week ago.



The rescuees are currently waiting to be assigned a port to disembark, likely in Italy – the ship is currently located just south of Sicily. pic.twitter.com/luVjEIutyS