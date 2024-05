টোল প্লাজায় নারীকর্মীকে চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেলো গাড়ি, ভিডিও ভাইরাল

টোল দেওয়া নিয়ে তর্কের জের। এক পর্যায়ে টোল প্লাজার এক নারীকর্মীকে চাপা দিয়ে বেরিয়ে যায় গাড়িটি। সোমবার (১৩ মে) সন্ধ্যার দিকে দিল্লি-মিরাট জাতীয় সড়কের কাশী টোল প্লাজার ঘটনা এটি।

পুলিশ এরই মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুরো ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: At the Kashi Toll Plaza, a car coming from Delhi crashes into a woman employee of the toll plaza on being asked for the toll. The woman was heavily injured and was rushed to the hospital. (13.05)



(CCTV source: Toll Plaza) pic.twitter.com/uRjxIHTdNg