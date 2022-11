আর্জেন্টিনার নাম শুনলেই আমাদের মনে প্রথমেই আসে ফুটবলের কথা। দিয়েগো ম্যারাডোনা, লিওনেল মেসির মতো খেলোয়াড়ের জন্ম হয়েছে দেশটিতে। নিজ যোগ্যতায় আজ বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ হয়ে উঠেছেন মেসি। প্রতিদিন আয় করছেন কোটি টাকা। তবু আর্জেন্টিনার শীর্ষ ধনীদের ধারেকাছেও নেই ফুটবলের এই ‘বিস্ময়বালক’।

মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের তথ্যমতে, ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে বর্তমানে মেসির বর্তমান বাৎসরিক বেতন সাড়ে তিন কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ, তার সাপ্তাহিক আয় ৭ লাখ ৩৮ হাজার ডলার, দৈনিক আয় ১ লাখ ৫ হাজার ডলার এবং প্রতি ঘণ্টায় আয় ৮ হাজার ৭৯০ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় হিসাব করলে মেসির দৈনিক আয় প্রায় ১ কোটি ৭ লাখ টাকা এবং ঘণ্টায় আয় ৮ লাখ ৯৪ হাজার টাকার মতো।

Messi's new private jet - a kitchen, two bathrooms & 16 seats that can be folded to make eight beds. On the exterior, branded with his signature number 10 on the tail, names of the Argentina icon, his wife, and their three children, written on steps pic.twitter.com/shokwuWIov