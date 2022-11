আর্জেন্টিনাকে হারানোর পরপরই সিজদায় লুটিয়ে পড়েন সৌদি যুবরাজ

বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে শক্তিশালী আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে সৌদি আরব। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটিকে সবচেয়ে বড় ‘অঘটন’ বলে দাবি করছে কিছু পরিসংখ্যান। স্বাভাবিকভাবেই, আর্জেন্টাইনদের টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থাকার গৌরব চূর্ণ করে উল্লাসিত সৌদিরা। এ উপলক্ষে বুধবার (২৩ নভেম্বর) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সৌদি সরকার। তবে এই আনন্দ এত দ্রুত থামার কোনো লক্ষণ নেই।

দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারানোয় সৌদি আরব টিমের প্রত্যেক সদস্যকে রোলস রয়েস গাড়ি উপহার দিতে পারেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যমে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি মর্নিং হেরাল্ড, ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মতো সংবাদমাধ্যমগুলোতেও সৌদি ফুটবলারদের এমন দামি উপহার পাওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই।

তবে ফুটবলপ্রেমী যুবরাজ সালমান যে চুপচাপ বসে থাকবেন না, তা নিশ্চিত। সৌদি আরব আর্জেন্টিনাকে হারানোর ঐতিহাসিক মুহূর্তে যুবরাজ সালমানের উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়ার ভিডিও ও ছবি এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

#PICTURES: Joy of the nation… Pictures of Crown Prince Mohammed bin Salman celebrating the stunning victory of #SaudiArabia against #Argentina in the #WorldCup match held at Lusail Stadium in #Qatar. @SaudiNT_en #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/xyqPfpOfGO