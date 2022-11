ভারতে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকদের সংঘর্ষ

ফুটবল বিশ্বকাপ এলেই বাংলাদেশে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা যায়। এ নিয়ে তর্কাতর্কি তো চলেই, মারামারির রেকর্ডও রয়েছে দেশে। তবে ফুটবল নিয়ে এমন উন্মাদনা শুধু আমাদের দেশেই নয়, চলে প্রতিবেশী ভারতেও।

মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) কাতার বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ম্যাচেই হেরে গেছে আর্জেন্টিনা। দু’দিন পরে মাঠে নামছে ব্রাজিল। কিন্তু তার আগেই এ দুই দেশের ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, গত রোববার কেরালার কোল্লাম জেলায় ঘটেছে এই সংঘর্ষ। তার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের উদ্বোধনীর আগে গত রোববার নিজ নিজ দলের সমর্থনে রাস্তায় মিছিল বের করেছিলেন ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল লাগে।

A brawl broke out between supporters of #Brazil and #Argentina football teams in #Kollam district in Kerala. The youths from both sides were seen exchanging blows at #Sakthiulanhgara in the 90-second-long viral video. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8ni8HETGu1