লোকে-লোকারণ্য একটি বিশাল স্টেডিয়াম। হাজির হয়েছেন ৩০ হাজারের বেশি মানুষ। প্রথম দেখায় যে কেউই ভাবতে পারেন, হয়তো কোনো খেলা দেখতে গেছেন তারা। কিন্তু আদতে তা নয়, এত লোক গেছেন পুলিশে চাকরির জন্য নিয়োগ পরীক্ষা দিতে। অবাক করা বিষয় হলো, ওই চাকরিতে পদ খালি রয়েছে মাত্র ১ হাজার ১৬৭টি।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ওই ঘটনার ভিডিও। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকেও শেয়ার করা হয়েছে সেটি।

পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়েছে, ফুটবলের জন্য পাকিস্তানের এই স্টেডিয়ামটি ভরেনি। ভরেছে চাকরি পাওয়ার আশায়। ইসলামাবাদে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হাজির হয়েছিল ৩০ হাজারের বেশি মানুষ, যেখানে পদ খালি মাত্র ১ হাজার ১৬৭টি।

It’s not football that’s filled this stadium in Pakistan but the hope of finding a job.



More than 30,000 people turned up to take a written test for Islamabad’s police force, where there are only 1,167 positions available pic.twitter.com/qkgOEuYRPt