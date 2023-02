তুরস্ক-সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণহানির সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে। ধসে পড়েছে কয়েক হাজার ভবন। তেমনি একটি ভবন ধসের দৃশ্য ধরা পড়েছে টেলিভিশন ক্যামেরায়।

আল জাজিরা জানিয়েছে, তুরস্কের মালাটিয়ায় ভূমিকম্পের খবর টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করছিলেন একদল সংবাদকর্মী। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত হানে ৭.৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমি। এতে একটি বড় ভবন ধসে পড়ে ঠিক তাদের সামনেই। সেই দৃশ্য সরাসরি দেখা যায় টেলিভিশনে। এসময় প্রাণ বাঁচাতে সবাইকে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়।

এর কয়েক ঘণ্টা আগেই তুরস্ক-সিরিয়ায় আঘাত হানে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প।

This TV crew was broadcasting live when a second magnitude 7.5 earthquake hit Turkey ⤵️ pic.twitter.com/XM5VVH7Qrl