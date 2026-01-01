নতুন বছরের প্রথম প্রহরে ভয়ংকর রূপে এলেন প্রভাস-তৃপ্তি

নতুন বছরের প্রথম প্রহরে ভয়ংকর রূপে এলেন প্রভাস-তৃপ্তি
নতুন বছরের প্রথম প্রহরেই দর্শকদের কাঁপিয়ে দিলেন আলোচিত নির্মাতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। বহুল প্রতীক্ষিত তার নতুন সিনেমা ‘স্পিরিট’র প্রথম ঝলক প্রকাশ পেয়েছে মধ্যরাতে। পোস্টারে একেবারেই ভিন্ন, রুক্ষ ও রহস্যময় রূপে ধরা দিয়েছেন প্রভাস ও তৃপ্তি দিমরি।
এর আগেও সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা তার ‘অ্যানিম্যাল’ সিনেমার ঘোষণা দিয়েছিলেন নতুন বছরের ঠিক প্রথম মুহূর্তে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এবার ‘স্পিরিট’ ছবির প্রথম পোস্টার প্রকাশ করলেন তিনি।
প্রকাশিত পোস্টারে দেখা যায়, প্রভাসের পিঠজুড়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন, সেলাই করা ব্যান্ডেজে মোড়া শরীর। লম্বা চুল, ঘন দাড়ি আর গোঁফে এক ভয়ংকর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে তার। এক হাতে মদের গ্লাস, অন্য হাত কোমরে রেখে চোখেমুখে আগ্রাসী দৃঢ়তা।
অন্যদিকে, ধূসর রঙের শাড়িতে শান্ত অথচ রহস্যময় উপস্থিতি তৃপ্তি দিমরির। প্রভাসের সিগারেটে আগুন জ্বালাতে দেখা যায় তাকে। পুরো দৃশ্যজুড়ে এক ধরনের অস্বস্তিকর নীরবতা ও ভয়ানক আবহ তৈরি হয়েছে।
পোস্টার শেয়ার করে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা লেখেন, ‘ভারতীয় সিনেমা, এমন এক নায়কের সাক্ষী হও যার অস্তিত্ব আগে কখনও দেখোনি। নতুন বছরের শুভেচ্ছা।’
সিনেমার পক্ষ থেকেও জানানো হয়, ‘আগে যা দেখেছ, তা ভালোবেসেছ। এবার ভালোবাসো এমন কিছুকে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে তুমি জানতে না।’
এই সিনেমার মাধ্যমেই প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন প্রভাস ও সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই প্রথমবার প্রভাসকে দেখা যাবে একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে।
শোনা যাচ্ছে, প্রভাস এখানে এক প্রাক্তন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করছেন, যিনি কোনো অজানা কারণে চাকরি হারান। তার চরিত্রটি ভয়ংকর, বিদ্রোহী ও মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত।
অন্যদিকে, তৃপ্তি দিমরিকে দেখা যেতে পারে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায়। তার সঙ্গে প্রভাসের চরিত্রের সম্পর্ক গভীর ও জটিল।
এই সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন বিবেক ওবেরয়, প্রকাশ রাজ, কাঞ্চনা। প্রকাশ রাজকেও দেখা যাবে একজন পুলিশ সুপারের চরিত্রে।
সব পরিকল্পনা ঠিক থাকলে ২০২৬ সালেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘স্পিরিট’। নির্মাতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি হবে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার সবচেয়ে অন্ধকার ও সাহসী সিনেমা।
