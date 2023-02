তুরস্ক-সিরিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধসে পড়া ভবনে চাপা পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারের মধ্যেই এক ফুটফুটে শিশুর জন্ম নেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জানা যায়, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মারা যান মা, ওই অবস্থাতেই জন্ম হয় শিশুটির। সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে হৃদয়স্পর্শী এ ঘটনা ঘটে।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) তালহা সিএইচ নামের একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ওই নবজাতকটি উদ্ধারের ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়। সেখানে দেখা যায়, এক উদ্ধারকারী শিশুটিকে হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন। নবজাতকটিকে ঢাকতে অপর এক উদ্ধারকারী একটি চাদর ছুড়ে দেন। তবে শিশুটি বেঁচে আছে, না কি মারা গেছে, তা ভিডিওতে উল্লেখ করা হয়নি।

ভিডিওটির শিরোনামে লেখা হয়, সিরিয়ার আলেপ্পোর ধ্বংসস্তূপে একটি শিশু জন্ম নেওয়ার মুহূর্ত।কিন্তু শিশুটির মা মারা গেছেন। আল্লাহ সিরিয়া ও তুরস্কের জনগণকে ধৈর্য্য ধরার শক্তি দিন ও হতাহতদের প্রতি সহায় হোন।

এর আগে সিরিয়ার আফরিনেও ধ্বংসস্তূপ থেকে আরেকটি শিশুকে জীবীত উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়। জানা যায়, মা-বাবা মারা গেলেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় শিশুটি।

“A mother in Syria gave birth as she was being rescued from under the rubble of the earthquake in Syria. Keep them in your prayers.” pic.twitter.com/0Fosf9ZeSR