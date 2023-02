তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল আর সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে অল্প সময়ের ব্যবধানে সোমবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। হাজার হাজার ভবন সমতলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এই দুর্যোগ। বিভিন্ন শহরের বাসিন্দারা আটকা পড়ে যান ধসে পড়া ভবনের ভেতরে। ধারাবাহিকভাবে আফটারশকের পর আবারও দু’দফায় বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে তুরস্কে। এখন পর্যন্ত তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পের কারণে নিহত হয়েছেন ৪ হাজারের বেশি মানুষ। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও শঙ্কা রয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেছেন, ‘এক শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ে তার দেশ।’

কিন্তু ভূমিকম্প কেন এতো মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো? ভূমিকম্পের হাত থেকে মানুষগুলোকে বাঁচানোর কি কোনো উপায় ছিল? এ রকম হাজারো প্রশ্ন ভিড় করছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মনে।

A miracle after 22 hours!



A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake.



pic.twitter.com/APRyeS38Dn