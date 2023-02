ভূমিকম্পে নিহতদের জন্য আল-আকসায় জানাজা পড়লেন ফিলিস্তিনিরা

তুরস্ক-সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের স্মরণে আল-আকসা মসজিদে গায়েবানা জানাজা আদায় করেছেন ফিলিস্তিনিরা। সোমবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ইসলাম ধর্মের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদটিতে নামাজ পড়েছেন কয়েকশ মুসল্লি। তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।

এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ইসরায়েলিদের অবৈধ দখলে থাকা পূর্ব জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের গায়েবানা জানাজা পড়ার ভিডিও। এতে দেখা যায়, বহু মুসল্লি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছেন।

Watch: Palestinians perform funeral prayer at Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque today for the victims of the massive earthquake in Turkey and Syria. At least 1,014 deaths were reported in Turkey, while 582 people died in Syria. pic.twitter.com/rPJ0OkQ78F