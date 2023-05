ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরায়েলের পতাকা ঠোকরাতে ঠোকরাতে খুলে ফেলে দিচ্ছে কাক- এমন একটি ভিডিও ঝড় তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এটি শেয়ার করে অনেক ফিলিস্তিনি বলছেন, ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞ ও দখলদারত্ব মেনে নিচ্ছে না অবুঝ কাকও।

আরব নিউজের খবরে জানা যায়, পতাকাটি ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অধিকৃত একটি ভবনের ছাদে টাঙানো ছিল।

ভিডিওতে দেখা যায়, একটি লৌহদণ্ডের মাথায় টাঙানো রয়েছে ইসরায়েলি পতাকা। এসময় সেখানে একটি কাক উড়ে এসে বসে। বসেই পতাকা ঠোকরাতে ও টানতে থাকে।

The animals of #Palestine do not approve of the temporary Zionist conflagration, and this smart Palestinian crow is clearly trying to hasten its demise.



Palestine will be Palestine. A matter of time.

pic.twitter.com/CrExfSbLOB