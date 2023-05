যুক্তরাষ্ট্রে জনাকীর্ণ সমুদ্রসৈকতে গুলি, শিশুসহ আহত ৯

যুক্তরাষ্ট্রে এবার জনাকীর্ণ সমুদ্রসৈকতে গুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে চার শিশুসহ অন্তত নয়জন আহত হয়েছেন। সোমবার (২০ মে) রাতে ফ্লোরিডার বিখ্যাত হলিউডের কাছে এ ঘটনা ঘটে। মেমোরিয়াল ডের ছুটিতে এসময় সৈকতটিতে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের মুখপাত্র ডেনা বেটিনেচি জানিয়েছেন, গুলিতে আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে একটি শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, আহত চারজনের বয়স এক থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। এছাড়া ২৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সী আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহত একজনের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছে।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার দিকে সৈকতটিতে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এর একপর্যায়ে একজন বন্দুক বের করেন এবং গুলি চালাতে শুরু করেন।

এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সন্দেহভাজন আরও কয়েকজনকে খুঁজছে পুলিশ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, সৈকতে গুলির শব্দ শোনার পরপরই মানুষ ছোটাছুটি করতে শুরু করে।

BREAKING: There are reports of a mass shooting on Hollywood Beach in Florida. According to CBS, at least seven people were shot and some of the victims are young children.



Permitless carry became law in the state in April. pic.twitter.com/C8P7iGhxaR