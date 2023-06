মঞ্চে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন বাইডেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কলোরাডোতে ইউএস এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমির সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মঞ্চে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছেন। সেখানে এক গ্র্যাজুয়েটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজ আসনে ফিরে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। এসময় তাকে নিরাপত্তা কর্মীরা উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেন। খবর বিবিসির।

