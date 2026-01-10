  2. দেশজুড়ে

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গোলাগুলিতে ‌‘ডাকাত’ নুর কামাল নিহত

প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দুই সশস্ত্র ডাকাত বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। গুলিতে বাহিনীর প্রধান নুর কামাল নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দিনগত মধ্যরাতে টেকনাফের নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন ১৬ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. কাউছার সিকদার।

তিনি জানান, মধ্যরাতে টেকনাফের নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্প এলাকায় ডাকাত খালেক বাহিনী ও ডাকাত নুর কামাল বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে নুর কামাল বাহিনীর প্রধান নুর কামাল নিহত হন।

তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই দুই ডাকাতদলের মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটে আসছিল। নিহত নুর কামাল নয়াপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গোলাগুলির ঘটনায় নিহত নুর কামালের মরদেহ আজ সকালে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নিহত নুর কামালের বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ ও মাদক সংক্রান্তসহ মোট ১১টি মামলা রয়েছে।

