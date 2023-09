জি-২০তে ঐকমত্য, ‘দিল্লি ঘোষণায়’ রেকর্ডসংখ্যক সমঝোতা

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন সদস্য দেশগুলোর নেতারা। তাদের মতৈক্যের প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছে ‘নয়াদিল্লি ঘোষণা’। ভারতের সভাপতিত্বে চলমান সম্মেলনে এমন অসামান্য ঐকমত্য সবার জন্যই বড় অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিভাজন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা মারাত্মক দুরূহ হয়ে উঠেছিল।

শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এক ঘোষণায় বলেন, সুখবর রয়েছে... আমাদের টিমের কঠোর প্রচেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সহযোগিতায় নয়াদিল্লি জি-২০ নেতাদের সম্মেলনের ঘোষণায় ঐকমত্যে পৌঁছানো গেছে।

তিনি বলেন, আমার অনুরোধ, এটি সব জি-২০ নেতার গ্রহণ করা উচিত। আশা করি তেমনটিই হবে। এই সময়ে আমি সব মন্ত্রী এবং শেরপাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা এটি সম্ভব করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

