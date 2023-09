স্বামীরা ব্যস্ত সম্মেলনে, কী করছেন জি-২০ নেতাদের স্ত্রীরা?

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে রয়েছেন জোটের সদস্য ও আমন্ত্রিত দেশগুলোর নেতারা। সঙ্গে গেছেন তাদের স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সদস্যরাও। সম্মেলন চলাকালে প্রায় সারাদিনই বৈঠক-সাক্ষাতে ব্যস্ত থাকছেন নেতারা। কিন্তু তাদের স্ত্রী বা অন্য সঙ্গীরা কী করছেন? কীভাবে কাটছে তাদের সময়?

জানা গেছে, শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) অন্তত ১৫ জন জি-২০ নেতাদের স্ত্রীরা গিয়েছিলেন দিল্লিতে অবস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইএআরআই) ক্যাম্পাস পরিদর্শনে। তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাকের স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি, জাপানি প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার স্ত্রী ইয়োকো কিশিদা, বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার স্ত্রী রিতু বাঙ্গা প্রমুখ।

ক্যাম্পাসে তাদের স্বাগত জানান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের স্ত্রী কিয়োকো জয়শঙ্কর।

এদিন আইএআরআই বা পুসা ইনস্টিউটে জি-২০ ‘ফার্স্টলেডি’দের জন্য জমকালো এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল ভারতীয় কৃষি মন্ত্রণালয়। শুরুতেই ‘শস্য-রঙ্গোলি’ দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়। ১৮টি দেশ থেকে সংগ্রহ করা শস্য দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই রঙ্গোলি।

The spouses of G20 leaders interacted with dynamic Indian female farmers from leading millet producing states of India at the exhibition organized by MoA&FW@g20org#IYM2023 #ShreeAnna #G20India2023 pic.twitter.com/SsSlkDLmfc