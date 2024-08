বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যার ভয়াবহ প্রভাব মোকাবিলায় সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। গত শুক্রবার (২৩ আগস্ট) বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই প্রস্তাব দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, ঢাকার নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ। এর আগে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশ ছেড়ে পালানোর পর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছিল পাকিস্তান সরকার।

ড. ইউনূসের কাছে পাঠানো চিঠিতে শাহবাজ শরীফ গভীর দুঃখ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে লিখেছেন, এই পরিস্থিতিতে পুরো পাকিস্তান বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পাশে রয়েছে।

Deeply perturbed at the loss of life and devastation caused by the floods in Bangladesh. I extend my deepest sympathies to the people of Bangladesh and the families of the victims. Pakistan stands in solidarity with Bangladesh in this moment of tragedy. I am confident that the…