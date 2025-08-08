সারাদেশে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ

সারাদেশে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘এসআর এবং পিএসও’ পদে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: এসআর এবং পিএসও
পদসংখ্যা: ৫০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: পিএসও পদের বেতন- ১৫,০০০ থেকে ২২,০০০ টাকা (গ্রেড ভিত্তিক) এবং এসআর পদের বেতন- ১১,০০০ থেকে ২২,০০০ টাকা (গ্রেড ভিত্তিক)।
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৩৬৩ জনকে নিয়োগ দেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:
সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কামারগাঁও, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। (বড় মসজিদ সংলগ্ন)
সাক্ষাৎকারের সময়: ৯ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কাঁচাবাজার, কোনাবাড়ী বাসস্ট্যান্ড, কোনাবাড়ী, গাজীপুর। (ইসলামী ব্যাংক-এর গলি)
সাক্ষাৎকারের সময়: ৯ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ১৪৯/১৫৫, আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, সোনালী টোব্যাকো রোড, মিল গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর।
সাক্ষাৎকারের সময়: ১০ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, আকুয়া বাইপাস, মুক্তাগাছা রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। (মারকাজ মসজিদের বিপরীতে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১০ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, আদর্শ সদর উপজেলা গেটের বিপরীতে, কুমিল্লা মেডিকেল রোড, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা। (জামাল কামাল বিল্ডিংয়ের ২য় তলা)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১০ ও ১৯ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মীরাপাড়া গোরস্থানের মোড়, মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের সময়: ১১ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মুক্তির মোড়, থানা রোড, সাভার। (মুক্তি হাসপাতালের গলি)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১২ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, ভিআইপি প্লাজা, বঙ্গবন্ধু সারণি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। (আনোয়ার হাসপাতালের পাশে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১২ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মেগা কমপ্লেক্স, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। (ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ভবনের নিচতলায়)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৩ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নবাবগঞ্জ ব্রিজের ঢাল, নবাবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা। (নবাবগঞ্চ ক্লিনিকের বিপরীত পার্শ্বে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৩ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: শাহ আলমস অ্যান্ড সন্স (ডিস্ট্রিবিউটর অফিস), ব্যাংক রোড, চৌমুহনী পশ্চিম বাজার, নোয়াখালী। (বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিংয়ের নিচ তলা)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৩ ও ৩০ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, চাউল বাজার, বাজার ঘাটা, ফুলবাগ রোড, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার। (রুপন স্টোরের পাশে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৩ ও ২৭ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নুর রওশন বালিকা মাদ্রাসার পাশে, মানিকগঞ্জ মডেল হাইস্কুল সংলগ্ন, খালপাড়, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৪ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, প্রান্ত ভিলা, হাউস ৭৫, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। (স্টার কাবাব অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের পিছনে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, ঔষধ ফ্যাক্টরী মোড়, পোর্ট রোড, হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। (এইচএম ট্রেডার্স থাই অ্যান্ড ডোরসের পাশে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৮ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, বদর টাওয়ার (২য় তলা), ট্রাস্ট ব্যাংক বিল্ডিং, ই-ব্লক, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৮ ও ২৬ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কাজী অফিস গলি, কিল্লার পুল, নারায়ণগঞ্জ। (খানপুর হাসপাতালের পাশে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৯ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নিজাম প্লাজা, পল্লীবিদ্যুৎ, আশুলিয়া, সাভার। (ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ভবন)
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৯ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, ইকবাল এন্টার প্রাইজ, জুগিডর, সিলেট রোড, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।
সাক্ষাৎকারের সময়: ১৯ ও ২৭ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, পাইনাদী, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (রেকমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপরিতে)
সাক্ষাৎকারের সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, আবু ত্বহা এন্টারপ্রাইজ, ছাতিহাটি বাজার সংলগ্ন, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।
সাক্ষাৎকারের সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:
সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো (ইউরেকা পলিটেকনিক্যাল), আলী চেয়ারম্যান মার্কেট, ছয় মাইল, বাবুগঞ্জ, সদর, বরিশাল।
সাক্ষাৎকারের সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, মুচির মোড় থেকে উত্তর পাশে, চেয়ারম্যান মোড়, উত্তম মৌলভি পাড়া, রংপুর সদর, রংপুর।
সাক্ষাৎকারের সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো (আত্ তাকওয়া ম্যানশনের পূর্ব পাশের গলি), রায়ের মহল বড় মসজিদের বিপরিত পাশে, বয়রা বাজার, সদর, খুলনা।
সাক্ষাৎকারের সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, দিঘাপাতিয়া হাই স্কুল রোড় (দুই তলা মসজিদের বিপরীত পাশে), নাটোর সদর, নাটোর।
সাক্ষাৎকারের সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস