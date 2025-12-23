  2. রাজনীতি

৩ জানুয়ারি ঢাকায় সমাবেশ করবে জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৮ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৩ জানুয়ারি ঢাকায় সমাবেশ করবে জামায়াত

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যার বিচারের দাবি ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তাসহ কয়েকটি দাবিতে ঢাকায় সমাবেশ করার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

জামায়াতে ইসলামীর একধিক নেতা জাগো নিউজকে জানান, নির্বাচন কেন্দ্র করে সারাদেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মব ও সহিংসতা হচ্ছে। নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এছাড়া শরিফ ওসমান হাদি হত্যায় আসামিদের এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এ অবস্থা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় একটি সমাবেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সিনিয়র প্রচার সহকারী মুজিবুল আলম জাগো নিউজকে বলেন, ‘আগামী ৩ জানুয়ারি রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সমাবেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটা সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান। মূলত হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও আসামিদের বিচারের আওতায় আনা এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির প্রতিবাদে এ সমাবেশ হবে।’

আরএএস/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।