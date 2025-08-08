  2. জাগো জবস

আম্বার গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৫ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
আম্বার গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
আম্বার গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আম্বার গ্রুপে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আম্বার গ্রুপ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/ডিপ্লোমা (ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই [email protected] ঠিকানায় সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

চাকরির-খবর
৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরির-খবর