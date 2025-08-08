আম্বার গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

আম্বার গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আম্বার গ্রুপে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আম্বার গ্রুপ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/ডিপ্লোমা (ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই [email protected] ঠিকানায় সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস