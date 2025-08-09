ইস্টার্ন ব্যাংকে নিয়োগ, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

ইস্টার্ন ব্যাংকে নিয়োগ, বেতন ৩৬ হাজার টাকা
বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: টিলার
পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১-০২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ৩৬,০০০ টাকা
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৩৬৩ জনকে নিয়োগ দেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Eastern Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ