  2. জাগো জবস

ইস্টার্ন ব্যাংকে নিয়োগ, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ইস্টার্ন ব্যাংকে নিয়োগ, বেতন ৩৬ হাজার টাকা
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: টিলার

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১-০২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ৩৬,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Eastern Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

চাকরির-খবর
৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরির-খবর