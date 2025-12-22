নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার (এএমও)’ পদে পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার (এএমও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ২৪,০০০-২৮,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময়সূচি:
সময়: সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা
ঢাকা জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি # ৪/বি (২য় তলা), রোড # ৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৭ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ৩, ৭, ১১, ১৭, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: স্বপ্ন ভিলা টাওয়ার, গোল্ডেন হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের পাশে, আমতলী, ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নোয়াখালী জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: দীন ইসলাম ভবন, আমানতপুর ব্রিকফিল্ড সংলগ্ন, কেন্দুরবাগ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের ভেজিটেবল অয়েল মিল, ৭/৮, নাসিরাবাদ আই/এ, রুবি গেইট, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পাবনা জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: শাহীন ভিলা, চাঁদাখার বাঁশতলা, লাইব্রেরী বাজার রোড, পাবনা সদর, পাবনা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬
রাজশাহী জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: খানকা শরীফ গেট (জিয়া পার্কের পিছনে), বড় বনগ্রাম, শাহ মখদুম, রাজশাহী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৪ জানুয়ারি ২০২৬
রংপুর জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: বাড়ি নং-০১, রোড নং-০১, মুলাটোল পাকার মাথা, রংপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়া জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মাটির ঢালী বিমান মোড় (২য় বাইপাস), সাইক পলিটেকনিক সংলগ্ন, শাখারিয়া, বগুড়া।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহ জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: ২৩৬, রাজলক্ষ্মী গৃহালয়, কাঠগোলা বাজার, ময়মনসিংহ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬
বরিশাল জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: ৮৭০, হামিদা মঞ্জিল (নীচতলা), থানা কাউন্সিলের বিপরীতে, সি অ্যান্ড বি রোড, বরিশাল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১২ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনা জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: বাড়ি নং ৮৯, রোড নং ০৮, সবুরের মোড়, মুজগুনি আবাসিক এলাকা, বয়রা, খুলনা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
যশোর জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: বাঁচতে শেখা, বিমান বন্দর রোড, আরবপুর, যশোর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
কুষ্টিয়া জেলা
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল হোসেন মার্কেট (২য় তলা), শ্যামলী কাউন্টারের গলি, বারখাদা, ত্রিমোহনী, কুষ্টিয়া।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ