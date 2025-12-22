  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার (এএমও)’ পদে পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার (এএমও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ২৪,০০০-২৮,০০০ টাকা

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময়সূচি:

সময়: সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা

ঢাকা জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি # ৪/বি (২য় তলা), রোড # ৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৭ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ৩, ৭, ১১, ১৭, ২০ জানুয়ারি ২০২৬

কুমিল্লা জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: স্বপ্ন ভিলা টাওয়ার, গোল্ডেন হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের পাশে, আমতলী, ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

নোয়াখালী জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: দীন ইসলাম ভবন, আমানতপুর ব্রিকফিল্ড সংলগ্ন, কেন্দুরবাগ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

চট্টগ্রাম জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের ভেজিটেবল অয়েল মিল, ৭/৮, নাসিরাবাদ আই/এ, রুবি গেইট, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

পাবনা জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: শাহীন ভিলা, চাঁদাখার বাঁশতলা, লাইব্রেরী বাজার রোড, পাবনা সদর, পাবনা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬

রাজশাহী জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: খানকা শরীফ গেট (জিয়া পার্কের পিছনে), বড় বনগ্রাম, শাহ মখদুম, রাজশাহী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৪ জানুয়ারি ২০২৬

রংপুর জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: বাড়ি নং-০১, রোড নং-০১, মুলাটোল পাকার মাথা, রংপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ জানুয়ারি ২০২৬

বগুড়া জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মাটির ঢালী বিমান মোড় (২য় বাইপাস), সাইক পলিটেকনিক সংলগ্ন, শাখারিয়া, বগুড়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ জানুয়ারি ২০২৬

ময়মনসিংহ জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: ২৩৬, রাজলক্ষ্মী গৃহালয়, কাঠগোলা বাজার, ময়মনসিংহ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬

বরিশাল জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: ৮৭০, হামিদা মঞ্জিল (নীচতলা), থানা কাউন্সিলের বিপরীতে, সি অ্যান্ড বি রোড, বরিশাল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১২ জানুয়ারি ২০২৬

খুলনা জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: বাড়ি নং ৮৯, রোড নং ০৮, সবুরের মোড়, মুজগুনি আবাসিক এলাকা, বয়রা, খুলনা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬

যশোর জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: বাঁচতে শেখা, বিমান বন্দর রোড, আরবপুর, যশোর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

কুষ্টিয়া জেলা

সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল হোসেন মার্কেট (২য় তলা), শ্যামলী কাউন্টারের গলি, বারখাদা, ত্রিমোহনী, কুষ্টিয়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬

আরও পড়ুন
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট