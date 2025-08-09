স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘জিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, স্পিনিং ডিভিশন
পদের নাম: জিএম
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Jamuna Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ