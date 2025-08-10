  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে আকিজ বেকারস, থাকছে না বয়সসীমা

প্রকাশিত: ১২:০৫ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
আকিজ বেকারস লিমিটেডের। ফাইল ছবি 

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ বেকারস লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ বেকারস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ভ্যাট

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ০১-০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর (টঙ্গী)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Akij Bakers Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

