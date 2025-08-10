ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
‘অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। আগ্রহীরা আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড এসসিও, ইনফরমেশন সিকিউরিটি
পদের নাম: অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক (ইনফরমেশন সিকিউরিটি/সাইবার সিকিউরিটি/সিএস/আইটি)
অভিজ্ঞতা: ০১-০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৩৬৩ জনকে নিয়োগ দেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক BRAC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ