নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, ৪০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: অডিট

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক PRAN Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

