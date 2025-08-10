  2. জাগো জবস

ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে মদিনা গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
মদিনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘ইন্টার্ন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: অপারেশন ডিপার্টমেন্ট

পদের নাম: ইন্টার্ন
পদসংখ্যা: ০৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (আইইপি)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Madina Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

