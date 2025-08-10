ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে মদিনা গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে মদিনা গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘ইন্টার্ন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: অপারেশন ডিপার্টমেন্ট
পদের নাম: ইন্টার্ন
পদসংখ্যা: ০৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (আইইপি)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-২৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Madina Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
