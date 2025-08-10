সেলস বিভাগে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

সেলস বিভাগে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, ২৫ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ০২-০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৩৬৩ জনকে নিয়োগ দেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Rupayan Group করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ