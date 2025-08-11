ঢাকায় নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, ৪০ বছরেও আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, ৪০ বছরেও আবেদন
ফ্যাশন হাউজ জেন্টল পার্কে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জেন্টল পার্ক
বিভাগের নাম: অ্যাডমিন
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ০২-০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৩৬৩ জনকে নিয়োগ দেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Gentle Park করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস