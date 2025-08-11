  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, ৪০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ঢাকায় নিয়োগ দেবে জেন্টল পার্ক, ৪০ বছরেও আবেদন
জেন্টল পার্কের লোগো। ফাইল ছবি

ফ্যাশন হাউজ জেন্টল পার্কে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জেন্টল পার্ক
বিভাগের নাম: অ্যাডমিন

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ০২-০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Gentle Park করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

চাকরির-খবর
৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরির-খবর