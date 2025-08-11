ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে কমার্স ব্যাংক, বেতন ৫৫ হাজার

ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে কমার্স ব্যাংক, বেতন ৫৫ হাজার
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডে ‘প্রবেশনারি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
পদের নাম: প্রবেশনারি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৫৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bangladesh Commerce Bank Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ