ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে কমার্স ব্যাংক, বেতন ৫৫ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডে ‘প্রবেশনারি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

পদের নাম: প্রবেশনারি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৫৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bangladesh Commerce Bank Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

