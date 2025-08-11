  2. জাগো জবস

আরএসএম পদে জনবল নিয়োগ দেবে ডেকো ফুডস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ডেকো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার (আরএসএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড

পদের নাম: রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার (আরএসএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা এমএ
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Dekko Foods Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

