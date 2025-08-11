  2. জাগো জবস

২৫০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, সাক্ষাৎকারেই চাকরি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
আবুল খায়ের গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

আবুল খায়ের গ্রুপে ‘প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)’ পদে ২৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ

পদের নাম: প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)
পদসংখ্যা: ২৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ১৫,০০০-২২,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:

সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, আদর্শ সদর উপজেলা গেটের বিপরীতে, কুমিল্লা মেডিকেল রোড, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা। (জামাল কামাল বিল্ডিংয়ের ২য় তলা)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মুক্তির মোড়, থানা রোড, সাভার। (মুক্তি হাসপাতালের গলি)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১২ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, ভি.আই.পি প্লাজা, বঙ্গবন্ধু সারণি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। (আনোয়ার হাসপাতালের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১২ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মেগা কমপ্লেক্স, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। (ডাচ্‌ বাংলা ব্যাংক ভবনের নিচতলায়)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নবাবগঞ্জ ব্রিজের ঢাল, নবাবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা। (নবাবগঞ্চ ক্লিনিকের বিপরীত পার্শ্বে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: শাহ আলমস অ্যান্ড সন্স (ডিস্ট্রিবিউটর অফিস), ব্যাংক রোড, চৌমুহনী পশ্চিম বাজার, নোয়াখালী। (বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিংয়ের নিচ তলা)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ ও ৩০ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, চাউল বাজার, বাজার ঘাটা, ফুলবাগ রোড, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার। (রুপন স্টোরের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ ও ২৭ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নুর রওশন বালিকা মাদ্রাসার পাশে, মানিকগঞ্জ মডেল হাইস্কুল সংলগ্ন, খালপাড়, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, প্রান্ত ভিলা, হাউস ৭৫, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। (স্টার কাবাব অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের পিছনে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, ঔষধ ফ্যাক্টরি মোড়, পোর্ট রোড, হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। (এইচএম ট্রেডার্স থাই অ্যান্ড ডোরর্সের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, বদর টাওয়ার (২য় তলা), ট্রাস্ট ব্যাংক বিল্ডিং, ই-ব্লক, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ ও ২৬ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কাজী অফিস গলি, কিল্লার পুল, নারায়ণগঞ্জ। (খানপুর হাসপাতালের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নিজাম প্লাজা, পল্লীবিদ্যুৎ, আশুলিয়া, সাভার। (ডাচ্‌ বাংলা ব্যাংক ভবন)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, ইকবাল এন্টার প্রাইজ, জুগিডর, সিলেট রোড, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ ও ২৭ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, পাইনাদী, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (রেকমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপরিতে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, আবু ত্বহা এন্টারপ্রাইজ, ছাতিহাটি বাজার সংলগ্ন, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো (ইউরেকা পলিটেকনিক্যাল), আলী চেয়ারম্যান মার্কেট, ছয় মাইল, বাবুগঞ্জ, সদর, বরিশাল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, মুচির মোড় থেকে উত্তর পাশে, চেয়ারম্যান মোড়, উত্তম মৌলভি পাড়া, রংপুর সদর, রংপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো (আত্ তাকওয়া ম্যানশনের পূর্ব পাশের গলি), রায়ের মহল বড় মসজিদের বিপরিত পাশে, বয়রা বাজার, সদর, খুলনা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, দিঘাপাতিয়া হাই স্কুল রোড় (দুই তলা মসজিদের বিপরিত পাশে), নাটোর সদর, নাটোর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০২৫

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

