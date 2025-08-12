  2. জাগো জবস

সিটিজেনস ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংক সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসিতে ‘ক্রেডিট ইনচার্জ/ক্রেডিট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ফরেন ট্রেড

পদের নাম: ক্রেডিট ইনচার্জ/ক্রেডিট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Citizens Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

