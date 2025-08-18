  2. জাগো জবস

সিনিয়র ম্যানেজার নেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
মদিনা গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ১০-১৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৪০-৫২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Madina Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

