সিনিয়র ম্যানেজার নেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

সিনিয়র ম্যানেজার নেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপে ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মদিনা গ্রুপ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)
অভিজ্ঞতা: ১০-১৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৪০-৫২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Madina Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ