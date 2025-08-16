১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা
দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) ২টি পদে ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ক্লিক আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ