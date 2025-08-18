  2. জাগো জবস

শপআপে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
শপআপের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার-মোকাম সিপিজি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ

পদের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার-মোকাম সিপিজি
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ০৭-০৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ShopUp ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

