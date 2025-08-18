শপআপে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা

শপআপে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা
অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপে ‘ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার-মোকাম সিপিজি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: শপআপ
পদের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার-মোকাম সিপিজি
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ০৭-০৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ShopUp ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ