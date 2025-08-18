  2. জাগো জবস

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫৯ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
কেয়ার বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৪ বছর
বেতন: ৫৯,৯১০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে CARE Bangladesh ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

