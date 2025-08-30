  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স, ২২ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড
বিভাগের নাম: লোকাল প্রকিউরমেন্ট

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট/বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
অভিজ্ঞতা: ০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Jamuna Electronics & Automobiles Ltd ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

