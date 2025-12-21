আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট কাজে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: এইচআর বিজনেস পার্টনার (এইচআরবিপি)
পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৪ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা, হবিগঞ্জ, নরসিংদী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ