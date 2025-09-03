  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডেপুটি চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এফএভিপি-এভিপি

পদের নাম: ডেপুটি চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bengal Commercial Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

